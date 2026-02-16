Sortie nature A la rencontre des oiseaux en bateaux au Bec d’Allier Route du Panorama Marzy

Sortie nature A la rencontre des oiseaux en bateaux au Bec d’Allier

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy Nièvre

Début : 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Descente de la Loire en bateau traditionnel au Bec d’Allier

Arrêt sur les îles afin d’observer à l’aide de lunettes d’observations les oiseaux caractéristiques des îles de Loire gravelots, sternes, guêpiers, aigrettes.

Apéritif à bord du bateau

Durée 3h. De 9h30 à 13h. Places limitées à 7 personnes par sortie.

Votre guide Christophe PAGE, guide naturaliste professionnel.

Tenue prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

Matériel d’observation haut de gamme (Swarovski) mis à disposition.

Les rendez vous 2026

Mai 1,2,3,8,9,10,14,16,17,23,24,30,31

Juin 6, 7, 13,14,20,21, 27,28

Juillet 1,4,5,8,11,12,15,18,19,22,25,26,29

Août 1,2,5,8,9,12,15,16,19,22,23,26,29,30

D’autres dates possibles à la demande à partir de 2. .

Route du Panorama Bec d'Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@orange.fr

