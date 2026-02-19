Sortie nature à Vesles-et-Caumont Découverte de la réserve Vesles-et-Caumont

Sortie nature à Vesles-et-Caumont Découverte de la réserve

2 rue du fort Vesles-et-Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-08-30

2026-06-20 2026-07-03 2026-08-30

Chaussez vos bottes elles seront indispensables ! et partez explorer la Réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont. Découvrez la richesse des tourbières alcalines et rencontrez les nombreuses espèces animales et végétales qui y vivent.

Une sortie organisée par l’association La Roselière…

RV à la maison de la réserve à 10h ! (sur inscription)

Chaussez vos bottes elles seront indispensables ! et partez explorer la Réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont. Découvrez la richesse des tourbières alcalines et rencontrez les nombreuses espèces animales et végétales qui y vivent.

Une sortie organisée par l'association La Roselière…

RV à la maison de la réserve à 10h ! (sur inscription)

Une sortie organisée par l’association La Roselière…

RV à la maison de la réserve à 10h ! (sur inscription) .

2 rue du fort Vesles-et-Caumont 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 71 97 animation@la-roseliere.fr

English :

Put on your boots they’ll be indispensable! and set off to explore the Vesles-et-Caumont Marsh Nature Reserve. Discover the wealth of alkaline peat bogs and meet the many animal and plant species that live there.

An outing organized by the association La Roselière?

RV at the reserve house at 10 am! (registration required)

