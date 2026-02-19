Sortie nature à Vesles-et-Caumont Vol de nuit sur la réserve

2 rue du fort Vesles-et-Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez la réserve sous un autre jour… enfin, sous une autre nuit ! Accompagné par un animateur, partez à la rencontre des papillons de nuit et des chauves-souris qui s’activent après le coucher du soleil. Une balade fascinante pour observer ces petites créatures nocturnes dans leur habitat naturel.

Une sortie organisée par l’association La Roselière…

RV à la maison de la réserve à 21h ! (sur inscription)

2 rue du fort Vesles-et-Caumont 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 71 97 animation@la-roseliere.fr

English :

Discover the reserve in a different light? well, in a different night! Accompanied by an interpreter, come and meet the moths and bats that are active after sunset. A fascinating walk to observe these nocturnal creatures in their natural habitat.

An outing organized by the association La Roselière?

RV at the reserve house at 9pm! (registration required)

L’événement Sortie nature à Vesles-et-Caumont Vol de nuit sur la réserve Vesles-et-Caumont a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Laon