Sortie nature à Vesles-et-Caumont Les oiseaux de la tourbière Vesles-et-Caumont

Sortie nature à Vesles-et-Caumont Les oiseaux de la tourbière

2 rue du fort Vesles-et-Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-11

On les entend bien plus qu’on ne les voit, ce sont évidemment les oiseaux.

Munissez-vous de jumelles et de bottes et partez à la découverte de nos amis à plume au cœur de la Réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont !

Une sortie organisée par l’association La Roselière…

RV à la maison de la réserve ! (sur inscription)

2 rue du fort Vesles-et-Caumont 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 71 97 animation@la-roseliere.fr

English :

We hear them much more than we see them: birds, of course.

Grab binoculars and boots and set off to discover our feathered friends in the heart of the Vesles-et-Caumont Marsh Nature Reserve!

An outing organized by the association La Roselière?

RV at the reserve house! (registration required)

