Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Venez vous balader avec le CPIE !

Villeneuve-sur-Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

2026-05-20

Et si on se baladait en apprenant ? Découvrez les plantes, leurs usages, la faune autour de chez vous, reconnaître quelques espèces d’oiseaux, d’insectes, etc.

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Communauté de communes de Champagne Picarde.

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 15h)

Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr

English :

Why not take a walk and learn? Discover plants, their uses and the wildlife around you, and recognize a few species of birds, insects and more.

Organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne, in partnership with the Communauté de communes de Champagne Picarde.

Meeting point to be confirmed upon reservation (outing starts at 3pm)

