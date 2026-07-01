Sortie nature | Atelier Les petits fermiers Nogent-sur-Oise
mercredi 22 juillet 2026 · Nogent-sur-Oise
Informations pratiques
Nogent-sur-Oise
Sortie nature | Atelier Les petits fermiers
33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La Ferme pédagogique de la MASTE propose une activité pour les petits fermiers le mercredi 22 juillet pour découvrir les animaux de la ferme.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Places limitées, inscription obligatoire au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr
Tarif unique 5 euros par personne.
Durée: 2h
IMPORTANT Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets selon la météo
Rdv à 9h30 à la ferme pédagogique 27 rue du Général de Gaulle 60180 Nogent-sur-oise
Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République
La Ferme pédagogique de la MASTE propose une activité pour les petits fermiers le mercredi 22 juillet pour découvrir les animaux de la ferme.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Places limitées, inscription obligatoire au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr
Tarif unique 5 euros par personne.
Durée: 2h
IMPORTANT Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets selon la météo
Rdv à 9h30 à la ferme pédagogique 27 rue du Général de Gaulle 60180 Nogent-sur-oise
Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République .
33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The MASTE Educational Farm is offering an activity for young farmers on Wednesday, July 22, to learn about farm animals.
For children ages 6 to 10.
Space is limited; registration is required at 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr
Flat rate: 5 euros per person.
Duration: 2 hours
IMPORTANT: Please wear appropriate clothing: pants or sweatpants and boots or sneakers, depending on the weather
Meet at 9:30 a.m. at the educational farm, 27 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise
Stay informed—activities and workshops are offered year-round on the Facebook page “Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise”
Take the AXO bus network, line C1/C2, to the “République” stop
L’événement Sortie nature | Atelier Les petits fermiers Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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