Sortie nature | Atelier Les petits fermiers Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

Nogent-sur-Oise

Sortie nature | Atelier Les petits fermiers

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La Ferme pédagogique de la MASTE propose une activité pour les petits fermiers le mercredi 22 juillet pour découvrir les animaux de la ferme.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Places limitées, inscription obligatoire au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Tarif unique 5 euros par personne.

Durée: 2h

IMPORTANT Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets selon la météo

Rdv à 9h30 à la ferme pédagogique 27 rue du Général de Gaulle 60180 Nogent-sur-oise

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République

La Ferme pédagogique de la MASTE propose une activité pour les petits fermiers le mercredi 22 juillet pour découvrir les animaux de la ferme.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Places limitées, inscription obligatoire au 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Tarif unique 5 euros par personne.

Durée: 2h

IMPORTANT Prévoir une tenue adaptée un pantalon ou un jogging et des bottes ou des baskets selon la météo

Rdv à 9h30 à la ferme pédagogique 27 rue du Général de Gaulle 60180 Nogent-sur-oise

Restez informés, des animations et ateliers sont proposés toute l’année sur la page Facebook Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne C1/C2 arrêt République .

33bis Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 00 75 maste@nogentsuroise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MASTE Educational Farm is offering an activity for young farmers on Wednesday, July 22, to learn about farm animals.

For children ages 6 to 10.

Space is limited; registration is required at 03 75 19 00 75 / maste@nogentsuroise.fr

Flat rate: 5 euros per person.

Duration: 2 hours

IMPORTANT: Please wear appropriate clothing: pants or sweatpants and boots or sneakers, depending on the weather

Meet at 9:30 a.m. at the educational farm, 27 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise

Stay informed—activities and workshops are offered year-round on the Facebook page “Ferme pédagogique de Nogent-sur-Oise”

Take the AXO bus network, line C1/C2, to the “République” stop

L’événement Sortie nature | Atelier Les petits fermiers Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Creil Sud Oise