Sortie Nature avec CPIE 65 en Site Natura 2000 Nature montagnarde du vallon du Badet Station Piau Engaly Aragnouet

Informations pratiques

Aragnouet

Sortie Nature avec CPIE 65 en Site Natura 2000 Nature montagnarde du vallon du Badet

Station Piau Engaly PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 15:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Envie de nature? un représentant du CPIE 65, vous invite à participer à un sortie nature dans le vallon du Badet au départ de la station de Piau! En plein coeur d’un vallon cerné de hautes montagnes, nous remonterons un torrent aux eaux vives. Les marmottes, isards, vautours, troupeaux et fleurs colorées vous seront présentées et n’auront plus de secrets pour vous.

Réservation obligatoire 05 62 95 49 67 ou cpie65@wanadoo.fr

Sortie effective à partir de 4 participants minimum et 15 maximum. Tarif 5€

Lieu de rendez-vous Piau Parking P1 journée au niveau de l’arche & chalet au bout du parking.

Prestation 5€/pers Enfants plus de 6 ans. Paiement sur place auprès du guide le jour de la sortie prévoir espèces.

Durée 3h30 à 4h00 distance 4 km dénivelée 300 m.

EQUIPEMENT à PREVOIR sac à dos EAU PIQUE-NIQUE chaussures de randonnée crème solaire casquette ou chapeau vêtements pour la pluie gants. .

Station Piau Engaly PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

Want to get out into nature? A representative from CPIE 65 invites you to join a nature hike in the Badet Valley, starting from the Piau resort! In the heart of a valley surrounded by high mountains, we’ll hike upstream along a fast-flowing stream. You’ll get to see marmots, chamois, vultures, herds of animals, and colorful flowers—and learn all there is to know about them.

Reservations required: 05 62 95 49 67 or cpie65@wanadoo.fr

Tour runs with a minimum of 4 and a maximum of 15 participants. Price: 5?

Meeting place: Piau P1 day parking lot near the arch & chalet at the end of the parking lot.

L’événement Sortie Nature avec CPIE 65 en Site Natura 2000 Nature montagnarde du vallon du Badet Aragnouet a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Piau-Engaly|CDT65