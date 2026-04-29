Guinguette à la Laquette de Piau les jeudis été 2026 Station de Piau Aragnouet

Aragnouet

Guinguette à la Laquette de Piau les jeudis été 2026

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 12:00:00

fin : 2026-08-27 14:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les jeudis du 09/07 au 27/08, venez retrouver Marion notre Animatrice autour du brasero à La Laquette de la station, à 2000 m.

Des transats vous accueillent pour un moment de détente & farniente. Sirop à l’eau, légumes et fromage offerts au bord de la jolie Laquette aux eaux bleues et cristallines pour le plaisir des papilles. Vous pouvez prévoir vos grillades!

Profitez d’une montée par télésiège du Campbielh ouvert le jeudi 9h00 12h00 et 13h30 -15h30 pour vous rendre sur place, itinéraire de La Marmotte , 30 minutes de marche depuis l’arrivée du télésiège pour descendre vers la Laquette, après la pause à la guinguette, comptez 30 minutes à pied pour rejoindre le centre de la station.

Animation station inscription à l’Office de Tourisme.



PASS ACCES TELESIEGE 7€/personne vente auprès de l’Office de Tourisme.

Prévoir, sac à dos, eau, casquette, chaussures de marche adaptées à la montagne, vêtement chaud et pour la pluie!

Animation maintenue sous réserve de conditions météo favorables.

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday from 09/07 to 27/08, come and meet Marion, our entertainer, around the brazier at the resort’s La Laquette, at 2000 m.

Deckchairs welcome you for a moment of relaxation & farniente. Water syrup, vegetables and cheese are served on the shores of the lovely Laquette, with its crystal-blue waters to delight your taste buds. Don’t forget your grill!

Take the Campbielh chairlift, open Thursdays 9:00 am 12:00 pm and 1:30 pm 3:30 pm, to get to the resort, on the La Marmotte itinerary. It’s a 30-minute walk from the chairlift to the Laquette, and after a break at the guinguette, it’s a 30-minute walk to the resort center.

Resort activities registration at the Tourist Office.

PASS ACCES TELESIEGE: 7?/person available from the Tourist Office.

Bring rucksack, water, cap, mountain boots, warm clothing and rain gear!

Event subject to favorable weather conditions.

L’événement Guinguette à la Laquette de Piau les jeudis été 2026 Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Piau-Engaly|CDT65