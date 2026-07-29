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AGENDA · Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz

jeudi 13 août 2026 · Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Plage du Basta
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Sortie nature avec le Centre de la Mer

Plage du Basta Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 6 ans.
À la découverte des oiseaux marins et littoraux de l’aire marine protégée Pays Basque.   .

Plage du Basta Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   pedagogie@centredelamer.fr

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English : Sortie nature avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz

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