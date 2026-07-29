Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz
jeudi 13 août 2026 · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Sortie nature avec le Centre de la Mer
Plage du Basta Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite ouverte à tous à partir de 6 ans.
À la découverte des oiseaux marins et littoraux de l’aire marine protégée Pays Basque. .
Plage du Basta Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pedagogie@centredelamer.fr
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English : Sortie nature avec le Centre de la Mer
L’événement Sortie nature avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz
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