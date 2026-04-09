Lamballe-Armor

Sortie Nature avec Monsieur Jean Un bouquet de crevettes roses

Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Armés de vos haveneaux et épuisettes, c’est une invitation à débusquer le bouquet à marée basse, en Baie de Saint Brieuc.

Le bouquet ? Il s’agit de la crevette rose que l’on nomme palémon ou salicoque, ici ou là.

Adresse exacte du point de départ de l’activité communiquée par mail après confirmation et paiement de la réservation. .

Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

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English :

L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean Un bouquet de crevettes roses Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor