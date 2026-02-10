Montlebon

Sortie nature débrouillardise en forêt

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Découvrez la vie des fouletots et apprenez à construire des cabanes en forêt. Animation encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne professionnel. Pour enfants de 4 à 6 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

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English : Sortie nature débrouillardise en forêt

L’événement Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER