Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon
Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon lundi 6 juillet 2026.
Montlebon
Sortie nature débrouillardise en forêt
Gardot Montlebon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Découvrez la vie des fouletots et apprenez à construire des cabanes en forêt. Animation encadrée par un accompagnateur en moyenne montagne professionnel. Pour enfants de 4 à 6 ans. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Sortie nature débrouillardise en forêt
L’événement Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER