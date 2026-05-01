Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral
Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral samedi 23 mai 2026.
Montayral
Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral
Lieu de RDV donné à l’inscription Montayral Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir la flore des coteaux calcaires à Montayral. Accompagnés d’un agent technique du Conservatoire Botanique National (CBN) Sud-Atlantique, et de l’animatrice Natura 2000, vous pourrez en apprendre plus sur la flore spécifique de ces milieux.
Prospections en dehors de sentiers, terrains escarpés. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, gourde. .
Lieu de RDV donné à l’inscription Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine j.goblot@cen-na.org
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English : Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral
L’événement Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne
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- Initiation aux Papillons Montayral 29 mai 2026