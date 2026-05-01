Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral

Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral

Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral samedi 23 mai 2026.

Adresse : Lieu de RDV donné à l'inscription

Ville : 47500 Montayral

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montayral

Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral

Lieu de RDV donné à l’inscription Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez découvrir la flore des coteaux calcaires à Montayral. Accompagnés d’un agent technique du Conservatoire Botanique National (CBN) Sud-Atlantique, et de l’animatrice Natura 2000, vous pourrez en apprendre plus sur la flore spécifique de ces milieux.
Prospections en dehors de sentiers, terrains escarpés. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, gourde.   .

Lieu de RDV donné à l’inscription Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   j.goblot@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral

L’événement Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Montayral (Lot-et-Garonne)