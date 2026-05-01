Montayral

Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral

Lieu de RDV donné à l’inscription Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la flore des coteaux calcaires à Montayral. Accompagnés d’un agent technique du Conservatoire Botanique National (CBN) Sud-Atlantique, et de l’animatrice Natura 2000, vous pourrez en apprendre plus sur la flore spécifique de ces milieux.

Prospections en dehors de sentiers, terrains escarpés. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, gourde. .

Lieu de RDV donné à l’inscription Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine j.goblot@cen-na.org

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English : Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral

L’événement Sortie nature Découverte botanique des coteaux de Montayral Montayral a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne