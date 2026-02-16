Sortie nature Découverte de la biodiversité & conférence

Clessé Deux-Sèvres

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez découvrir la faune et les sons de la nature sur un site préservé de Clessé.

Possibilité de sortir le repas du sac. Sur inscription.

Détails sur le lieu de rendez-vous, fournis lors de l’inscription. .

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 26 58 77 jeanclaudegallard@club-internet.fr

