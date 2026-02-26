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Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine

Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Etang de Combeaufontaine

Ville : 70120 Combeaufontaine

Département : Haute-Saône

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif enfant Tarif enfant

Combeaufontaine

Sortie nature: découverte de la faune et de la flore

Etang de Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Pablo Behague de Sous le feuillage des âges vous emmène à la découverte de la faune et de la flore de l’étang de Combeaufontaine. De plus, cette sortie vous permettra de découvrir les aspects culturels liés aux plantes et animaux rencontrés place dans les mythologies antiques et les légendes médiévales, symbolisme dans la culture contemporaine, rôle en littérature, usages populaires, etc.
Place limitée. Inscription obligatoire.
Tarifs: 5€ par adulte, 2,50€ pour les de 12 ans et gratuit pour les de 4 ans.   .

Etang de Combeaufontaine Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42  contact@jussey-tourisme.com

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English : Sortie nature: découverte de la faune et de la flore

L’événement Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-02-26 par JUSSEY TOURISME