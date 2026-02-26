Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine
Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine samedi 25 juillet 2026.
Combeaufontaine
Sortie nature: découverte de la faune et de la flore
Etang de Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Pablo Behague de Sous le feuillage des âges vous emmène à la découverte de la faune et de la flore de l’étang de Combeaufontaine. De plus, cette sortie vous permettra de découvrir les aspects culturels liés aux plantes et animaux rencontrés place dans les mythologies antiques et les légendes médiévales, symbolisme dans la culture contemporaine, rôle en littérature, usages populaires, etc.
Place limitée. Inscription obligatoire.
Tarifs: 5€ par adulte, 2,50€ pour les de 12 ans et gratuit pour les de 4 ans. .
Etang de Combeaufontaine Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature: découverte de la faune et de la flore
L’événement Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-02-26 par JUSSEY TOURISME