Combeaufontaine

Sortie nature: découverte de la faune et de la flore

Etang de Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Pablo Behague de Sous le feuillage des âges vous emmène à la découverte de la faune et de la flore de l’étang de Combeaufontaine. De plus, cette sortie vous permettra de découvrir les aspects culturels liés aux plantes et animaux rencontrés place dans les mythologies antiques et les légendes médiévales, symbolisme dans la culture contemporaine, rôle en littérature, usages populaires, etc.

Place limitée. Inscription obligatoire.

Tarifs: 5€ par adulte, 2,50€ pour les de 12 ans et gratuit pour les de 4 ans. .

Etang de Combeaufontaine Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42 contact@jussey-tourisme.com

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English : Sortie nature: découverte de la faune et de la flore

L’événement Sortie nature: découverte de la faune et de la flore Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-02-26 par JUSSEY TOURISME