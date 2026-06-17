Combeaufontaine

Visite guidée ADP3P Combeaufontaine

Combeaufontaine Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Visiter Combeaufontaine, c’est se confronter au multiples vestiges de la grande histoire ayant posé son empreinte sur ce village notamment depuis la Révolution, que se soit le passage des trois empereurs allant signer un traité d’alliance à Chaumont en 1814, les témoignages des évolutions techniques aviations, chemin de fer (le tacot), automobile, jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale avec ses drames, ses morts et les succès de la Résistance.

Des monuments et leurs histoires , leurs anecdotes, jalonnent la visite Vierge, lavoir, église, gare, mairie… qui donnent une âme encore bien vivante a cette attachante bourgade.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous devant l’église à 14h30 .

Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 98 83 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Combeaufontaine

L’événement Visite guidée ADP3P Combeaufontaine Combeaufontaine a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME