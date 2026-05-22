Sortie nature Découverte de la flore Saint-Hilaire-Bonneval
Sortie nature Découverte de la flore Saint-Hilaire-Bonneval mercredi 3 juin 2026.
Saint-Hilaire-Bonneval
Sortie nature Découverte de la flore
Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et l’ALBL organisent une sortie nature Découverte de la flore.
Accompagnés du CEN Nouvelle-Aquitaine et de l’amicale Charles Legendre des botanistes limousins, partez à la découverte de la flore sur les parcelles de Cécile Maisonnier (ferme Les sabots de laine), adhérente du Réseau Zones En Limousin.
Inscription obligatoire
Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription
Prévoir chaussures de marches ou bottes, vêtements de pluie selon la météo .
Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Découverte de la flore
L’événement Sortie nature Découverte de la flore Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Saint-Hilaire-Bonneval (Haute-Vienne)
- Marché festif Saint-Hilaire-Bonneval 22 juillet 2026
- La balada dau pair Liunard Saint-Hilaire-Bonneval 21 août 2026