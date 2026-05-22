Saint-Hilaire-Bonneval

Sortie nature Découverte de la flore

Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et l’ALBL organisent une sortie nature Découverte de la flore.

Accompagnés du CEN Nouvelle-Aquitaine et de l’amicale Charles Legendre des botanistes limousins, partez à la découverte de la flore sur les parcelles de Cécile Maisonnier (ferme Les sabots de laine), adhérente du Réseau Zones En Limousin.

Inscription obligatoire

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures de marches ou bottes, vêtements de pluie selon la météo .

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org

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English : Sortie nature Découverte de la flore

L’événement Sortie nature Découverte de la flore Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne