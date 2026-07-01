Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières Donville-les-Bains
jeudi 9 juillet 2026 · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières
Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Equipés de filets à papillons et de loupes, partons à la découverte des sauterelles, papillons et autres insectes des carrières, site classé à la biodiversité remarquable.
Lieu de départ transmis au moment de l’inscription. .
Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières
L’événement Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Granville Terre et Mer
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