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AGENDA · Donville-les-Bains

Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières Donville-les-Bains

jeudi 9 juillet 2026 · Donville-les-Bains

Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières Donville-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
50350 Donville-les-Bains
Département
Manche
Tarif

Donville-les-Bains

Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières

Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Equipés de filets à papillons et de loupes, partons à la découverte des sauterelles, papillons et autres insectes des carrières, site classé à la biodiversité remarquable.

Lieu de départ transmis au moment de l’inscription.   .

Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35  contact@associationavril.org

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English : Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières

L’événement Sortie nature Drôles de bêtes aux carrières Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Granville Terre et Mer

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