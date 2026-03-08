Sortie Nature La biodiversité du lac de Biron Base de loisirs Orthez
Sortie Nature La biodiversité du lac de Biron Base de loisirs Orthez samedi 28 mars 2026.
Sortie Nature La biodiversité du lac de Biron
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Découvrir les espèces printanières !
Au programme observation et découverte des oiseaux, des insectes et de toutes les espèces qui rencontreront notre chemin. .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Nature La biodiversité du lac de Biron
L’événement Sortie Nature La biodiversité du lac de Biron Orthez a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Coeur de Béarn