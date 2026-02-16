Sortie nature La flore de l’étang de Beaurepaire Etang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson
samedi 23 mai 2026.
Etang de Beaurepaire Digue de l'Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Le CBN-SA et le CEN Nouvelle-Aquitaine vous invitent à découvrir la flore de l’étang de Beaurepaire, avec ses plantes aquatiques, ses berges et ses prairies de fauche inondables. Prévoir des bottes. Inscription conseillée. .
Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 24 67 06 n.reungoat@cen-na.org
