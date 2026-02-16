Sortie nature La flore de l’étang de Beaurepaire Etang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson

Sortie nature La flore de l’étang de Beaurepaire

Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le CBN-SA et le CEN Nouvelle-Aquitaine vous invitent à découvrir la flore de l’étang de Beaurepaire, avec ses plantes aquatiques, ses berges et ses prairies de fauche inondables. Prévoir des bottes. Inscription conseillée. .

Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 24 67 06 n.reungoat@cen-na.org

