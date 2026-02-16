Sortie nature L’inventaire d’un espace naturel sensible Etang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson

Sortie nature L’inventaire d’un espace naturel sensible

Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vanessa l’artiste et Clément le naturaliste vous embarquent dans une découverte sensible et poétique de l’étang de Beaurepaire, entre observation des espèces et collections insolites, entre conte et science. .

Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine resa@sortirdesronces.fr

