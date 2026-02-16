Sortie nature L’inventaire d’un espace naturel sensible Etang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson
Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson Deux-Sèvres
Vanessa l’artiste et Clément le naturaliste vous embarquent dans une découverte sensible et poétique de l’étang de Beaurepaire, entre observation des espèces et collections insolites, entre conte et science. .
Etang de Beaurepaire Digue de l’Étang de Beaurepaire Saint Maurice Étusson 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine resa@sortirdesronces.fr
