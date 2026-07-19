SORTIE NATURE ‘LA FORÊT LITTORALE DE LA PIERRE ATTELÉE’ Parking proche plage Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

SORTIE NATURE ‘LA FORÊT LITTORALE DE LA PIERRE ATTELÉE’

Parking proche plage Avenue des Pierres Couchées Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Dans le cadre du label Pavillon Bleu, le service environnement de la Commune organise une sortie gratuite de découverte de ce véritable poumon vert, qu’est la Forêt de la Pierre Attelée, propriété du Conservatoire du Littoral.

Rendez-vous à 10h, sur le parking au bout de l’avenue des Pierres Couchées. Pas de réservation. .

Parking proche plage Avenue des Pierres Couchées Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement SORTIE NATURE ‘LA FORÊT LITTORALE DE LA PIERRE ATTELÉE’ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin