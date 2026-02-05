Sortie nature La nature de nuit Pleurtuit
Sortie nature La nature de nuit Pleurtuit mardi 4 août 2026.
Sortie nature La nature de nuit
RDV donné à l’inscription Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Découvrez la nature à la lueur des lampes torches, sur les traces des chouettes, blaireaux, chauve-souris et autres bêtes
de la nuit !
Organisé par le PNR Maison de la Rance.
Inscription 02 96 87 00 40. .
RDV donné à l’inscription Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature La nature de nuit Pleurtuit a été mis à jour le 2026-02-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme