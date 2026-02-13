Sortie nature La vie cachée de la forêt Site de l’étang Lallemand- L’Abridici Les Voivres

Informations pratiques

Les Voivres

Sortie nature La vie cachée de la forêt

Site de l’étang Lallemand- L’Abridici Site de l’étang Lallemand Les Voivres Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

La forêt est pleine de vie, les animaux y sont discrets mais une multitude d’indices nous indique leur

présence. Venez découvrir leurs traces lors d’une promenade entre forêt et bocages. Petite collation

en fin d’animation.

Partenariat financier du Conseil départemental des Vosges. Sur réservation auprès de Leaudici ou à l’office de tourisme. INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD.Tout public

5 .

Site de l’étang Lallemand- L’Abridici Site de l’étang Lallemand Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 38 43 leaudici@odcvl.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The forest is full of life, the animals are discreet but a multitude of clues indicate their presence

their presence. Come and discover their tracks on a walk through the forest and hedgerows. Small snack

at the end of the activity.

Financial partnership with Conseil départemental des Vosges. Bookings must be made with Leaudici or at the tourist office. PLEASE REGISTER THE DAY BEFORE AT THE LATEST.

L’événement Sortie nature La vie cachée de la forêt Les Voivres a été mis à jour le 2026-02-13 par OT EPINAL ET SA REGION