Belfort-du-Quercy

Sortie nature Le chant des oiseaux à Belfort-du-Quercy

Le bourg Belfort-du-Quercy Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:30:00

fin : 2026-05-28 11:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Le jeudi 28 mai, de 9h30 à 11h30, Paul-Elie Jay propose une sortie nature à Belfort-du-Quercy abordant le chant des oiseaux

Le jeudi 28 mai, de 9h30 à 11h30, Paul-Elie Jay propose une sortie nature à Belfort-du-Quercy abordant le chant des oiseaux. Passionné d’ornithologie, il imite les oiseaux pour faire découvrir au groupe leurs différentes vocalisations. Cette initiation permet de comprendre pourquoi et comment les oiseaux chantent, d’apprendre des techniques de mémorisation et de découvrir du matériel acoustique comme l’amplificateur sonore.

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Le bourg Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie +33 6 24 34 94 30

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English :

On Thursday, May 28, from 9:30 to 11:30 a.m., Paul-Elie Jay is offering a nature outing in Belfort-du-Quercy focusing on birdsong

L’événement Sortie nature Le chant des oiseaux à Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT CVL Lalbenque Limogne