Sortie nature Le Gave, rive des oiseaux Rue de la Gravière Billère

samedi 14 novembre 2026 · Rue de la Gravière · Billère

Informations pratiques

Billère

Sortie nature Le Gave, rive des oiseaux

Rue de la Gravière Gave de Pau (Billère) Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14 12:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Initiation à l’observation et découverte de la grande diversité des oiseaux aquatiques peuplant les rives du gave de Pau. Découverte ludique des enjeux liés aux milieux aquatiques et à leur biodiversité.

De 5 à 99 ans (enfants accompagnés). Inscription obligatoire.

Avec le soutien de l’Agence de l’eau Adour Garonne. .

Rue de la Gravière Gave de Pau (Billère) Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com

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English : Sortie nature Le Gave, rive des oiseaux

L’événement Sortie nature Le Gave, rive des oiseaux Billère a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau