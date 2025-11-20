Sortie nature Les chauves-souris du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs
Sortie nature Les chauves-souris du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs samedi 6 juin 2026.
Sortie nature Les chauves-souris du site de Courpain
Route de la Caillardière Ouvrouer-les-Champs Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les chauves-souris du site de CourpainFamilles
Découverte des chauves-souris qui peuplent le site de Courpain. .
Route de la Caillardière Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
English :
The unloved of the Courpain site
German :
Die Ungeliebten des Standortes Courpain
Italiano :
I non amati del sito di Courpain
Espanol :
Los no queridos del sitio Courpain
L’événement Sortie nature Les chauves-souris du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs a été mis à jour le 2025-11-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS