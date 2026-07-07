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Sortie Nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maisond de la chauve souris Kernascléden

jeudi 23 juillet 2026 · Maisond de la chauve souris · Kernascléden

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maisond de la chauve souris
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
56540 Kernascléden
Département
Morbihan
Tarif

Kernascléden

Sortie Nature Les p’tites bêtes du cours d’eau

Maisond de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Depuis les berges du Scorff, vous découvrez le petit peuple aquatique et tous ses secrets ! Cette sortie nature sous le signe de la fraîcheur et de la découverte vous invite à en apprendre plus sur la rivière et sa vie insoupçonnée !
Pensez à réserver !   .

Maisond de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Sortie Nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-29 par ADT 56

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