Sortie Nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maisond de la chauve souris Kernascléden

Informations pratiques

Kernascléden

Sortie Nature Les p’tites bêtes du cours d’eau

Maisond de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Depuis les berges du Scorff, vous découvrez le petit peuple aquatique et tous ses secrets ! Cette sortie nature sous le signe de la fraîcheur et de la découverte vous invite à en apprendre plus sur la rivière et sa vie insoupçonnée !

Pensez à réserver ! .

Maisond de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Sortie Nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-29 par ADT 56