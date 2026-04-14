Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau Saint-Pardoux-Morterolles
Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau Saint-Pardoux-Morterolles mardi 7 juillet 2026.
Saint-Pardoux-Morterolles
Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau
Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez découvrir les tourbières du Limousin sous forme d’un quizz en salle, pique-nique tiré du sac sur la chaussée de l’étang Bourdeau, puis balade dans la tourbière. Inscription obligatoire. .
Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau
L’événement Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Saint-Pardoux-Morterolles (Creuse)
- Atelier linogravure Saint-Pardoux-Morterolles 26 avril 2026
- Circuit Pédestre N°57 « Le Puy de Pétru » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse 1 mai 2026
- Circuit Pédestre N°56 « Sentier de découverte des Champs de pierres et cascades d’Augerolles » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre N°23 CC: « Sentier de découverte de la tourbière de l’étang du Bourdeau » Saint-Pardoux-Morterolles Creuse 1 mai 2026
- Concert de la chorale de Bourganeuf les Voix du Thaurion Saint-Pardoux-Morterolles 9 mai 2026