Saint-Pardoux-Morterolles

Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau

Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir les tourbières du Limousin sous forme d’un quizz en salle, pique-nique tiré du sac sur la chaussée de l’étang Bourdeau, puis balade dans la tourbière. Inscription obligatoire. .

Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org

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English : Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau

L’événement Sortie nature Les Tourbières du Limousin et l’étang Bourdeau Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Creuse Sud Ouest