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SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute

SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute

SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute vendredi 23 octobre 2026.

Ville : 79340 Ménigoute

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : vendredi 23 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Ménigoute

SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS

Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Vêtues de jaune et noir, les Salamandres tachetées arpentent nos sous-bois humides. Mais d’où viennent-elles ? Quels secrets ont-elles à nous dévoiler ?
Partez en balade nocturne pour découvrir la secrète salamandre.

Sur inscription. Adresse communiqué lors de l’inscription.   .

Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS

L’événement SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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