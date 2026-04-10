SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute
SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute vendredi 23 octobre 2026.
Ménigoute
SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS
Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Vêtues de jaune et noir, les Salamandres tachetées arpentent nos sous-bois humides. Mais d’où viennent-elles ? Quels secrets ont-elles à nous dévoiler ?
Partez en balade nocturne pour découvrir la secrète salamandre.
Sur inscription. Adresse communiqué lors de l’inscription. .
Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
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English : SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS
L’événement SORTIE NATURE NUIT DES DRAGONS Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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