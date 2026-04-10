Ménigoute

SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG…

Parking de l’étang Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un Poisson au fond d’un étang qui faisait des bulles . Des poissons en saule construits au fur et à mesure d’une merveilleuse histoire à Bois Pouvreau.

Apportez vos sécateurs pour leur donner vie.

Sur inscription. .

Parking de l’étang Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 99 00 89 barbara@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG…

L’événement SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine