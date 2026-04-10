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SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute

SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute

SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Parking de l’étang

Ville : 79340 Ménigoute

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Ménigoute

SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG…

Parking de l’étang Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Un Poisson au fond d’un étang qui faisait des bulles . Des poissons en saule construits au fur et à mesure d’une merveilleuse histoire à Bois Pouvreau.

Apportez vos sécateurs pour leur donner vie.
Sur inscription.   .

Parking de l’étang Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 99 00 89  barbara@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG…

L’événement SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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