SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute
SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute samedi 19 septembre 2026.
Ménigoute
SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG…
Parking de l’étang Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un Poisson au fond d’un étang qui faisait des bulles . Des poissons en saule construits au fur et à mesure d’une merveilleuse histoire à Bois Pouvreau.
Apportez vos sécateurs pour leur donner vie.
Sur inscription. .
Parking de l’étang Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 99 00 89 barbara@cpie79.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG…
L’événement SORTIE NATURE UN POISSON AU FOND D’UN ÉTANG… Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine