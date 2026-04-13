Sortie nature petits pas au grand air Concoret
Sortie nature petits pas au grand air Concoret jeudi 22 octobre 2026.
Concoret
Sortie nature petits pas au grand air
Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 11:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Offrez à votre tout-petit un moment de découverte et de bien-être en pleine nature ! Lors de cette sortie spécialement conçue pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs familles, explorez les bienfaits apaisants et stimulants de la nature sur la santé. Au programme éveil sensoriel, jeux en plein air, et moments de détente dans un cadre verdoyant. Une occasion unique de tisser des liens avec votre enfant et de profiter ensemble de la magie du grand air !
Inscription obligatoire auprès du CPIE (lieu communiqué au moment de la réservation). .
Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Sortie nature petits pas au grand air Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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