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AGENDA · Les Houches

Sortie nature Pièges photographiques Les Houches

vendredi 21 août 2026 · Les Houches

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
13:00:00
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif
4 4 4

Les Houches

Sortie nature Pièges photographiques

Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 13:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Observer le vivant sans laisser de traces. Initiez-vous à l’installation et au relevé de pièges photographiques, et apprenez à identifier les espèces qui croisent leurs objectifs.
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Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81 

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English : Nature Outing Camera Traps

Observe wildlife without leaving a trace. Learn how to set up and check camera traps, and learn to identify the species that appear in their photos.

L’événement Sortie nature Pièges photographiques Les Houches a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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