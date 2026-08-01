Sortie nature Pièges photographiques Les Houches
vendredi 28 août 2026 · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Sortie nature Pièges photographiques
Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Observez le vivant sans laisser de traces. Initiez-vous à l’installation et au relevé de pièges photographiques, et apprenez à identifier les espèces qui croisent leurs objectifs.
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Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81
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English : Nature Outing Camera Traps
Observe wildlife without leaving a trace. Learn how to set up and check camera traps, and learn to identify the species that appear in their photos.
L’événement Sortie nature Pièges photographiques Les Houches a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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