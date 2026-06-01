Sortie nature: recherche azurée du Serpolet Laroin
Sortie nature: recherche azurée du Serpolet Laroin samedi 13 juin 2026.
Laroin
Sortie nature: recherche azurée du Serpolet
Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Recherche Azuré du serpolet
Découverte des richesses biologiques du coteau de Las Hies et plus particulièrement des papillons de jours
inscription obligatoire
Le lieu du RDV sera donné à l’inscription .
Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine f.dore@cen-na.org
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English : Sortie nature: recherche azurée du Serpolet
L’événement Sortie nature: recherche azurée du Serpolet Laroin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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