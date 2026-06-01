Laroin

Sortie nature: recherche azurée du Serpolet

Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Recherche Azuré du serpolet

Découverte des richesses biologiques du coteau de Las Hies et plus particulièrement des papillons de jours

inscription obligatoire

Le lieu du RDV sera donné à l’inscription .

Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine f.dore@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature: recherche azurée du Serpolet

L’événement Sortie nature: recherche azurée du Serpolet Laroin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau