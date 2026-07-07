Sortie nature Scorff Maison de la chauve souris Kernascléden
jeudi 16 juillet 2026 · Maison de la chauve souris · Kernascléden
Informations pratiques
Kernascléden
Sortie nature Scorff
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
En partenariat avec l’association Eau et Rivières de Bretagne, partez à la re-découverte du Scorff ! Dans le cadre du programme initié par Eau et rivières de Bretagne, nous vous proposons deux balades pour aborder la rivière du Scorff sous un angle nocturne et diurne.
Ce 16 juillet, une lecture de la forêt de Pont-Callec en partant à la recherche des traces et empreintes de la faune sauvage vous est proposée. Sur réservation. .
Maison de la chauve souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Sortie nature Scorff Kernascléden a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56
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