Sortie nature sentinelles de l’estran

Lieu-dit Porzambréval Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Participez à un programme de suivi du littoral BIOLIT . Dans les rochers, apprenez à reconnaître les algues et les coquillages puis partagez vos données avec les scientifiques !

Sur réservation au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com. .

Lieu-dit Porzambréval Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature sentinelles de l’estran Plozévet a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Destination Pays Bigouden