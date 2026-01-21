Sortie nature sentinelles de l’estran Plozévet
Sortie nature sentinelles de l’estran Plozévet vendredi 14 août 2026.
Sortie nature sentinelles de l’estran
Lieu-dit Porzambréval Plozévet Finistère
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Participez à un programme de suivi du littoral BIOLIT . Dans les rochers, apprenez à reconnaître les algues et les coquillages puis partagez vos données avec les scientifiques !
Sur réservation au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com. .
