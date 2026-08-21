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AGENDA · La Poterie-Cap-d'Antifer

Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer

dimanche 20 septembre 2026 · La Poterie-Cap-d'Antifer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:10:00
Adresse
14 Rue Major Frost
Ville
76280 La Poterie-Cap-d'Antifer
Département
Seine-Maritime
Tarif

La Poterie-Cap-d’Antifer

Sortie nature Suivi de la migration

14 Rue Major Frost La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:10:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir le fabuleux spectacle de la migration des oiseaux et vous initier à leur reconnaissance ! Que vous soyez néophyte ou ornitho confirmé, vous êtes les bienvenus !

Attention : point d’observation statique, pensez à vous équiper chaudement et pour la pluie si besoin !

Attention : Prévoir 20 minutes de marche entre le parking (La Poterie Cap d’Antifer) et la zone d’observation (blockhaus 400 m avant la phare).

Sur inscription via richard.grege@wanadoo.fr   .

14 Rue Major Frost La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 62 85 67 

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English : Sortie nature Suivi de la migration

L’événement Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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