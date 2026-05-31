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AGENDA · Sainte-Adresse

Sortie nature Suivi de la migration Sainte-Adresse

dimanche 27 septembre 2026 · Sainte-Adresse

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:20:00
Adresse
54 Rue du Carrousel
Ville
76310 Sainte-Adresse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sainte-Adresse

Sortie nature Suivi de la migration

54 Rue du Carrousel Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:20:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Venez découvrir le fabuleux spectacle de la migration des oiseaux et vous initier à leur reconnaissance ! Que vous soyez néophyte ou ornitho confirmé, vous êtes les bienvenus !

Attention : point d’observation statique, pensez à vous équiper chaudement et pour la pluie si besoin !

Sur inscription via richard.grege@wanadoo.fr   .

54 Rue du Carrousel Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 62 85 67 

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English : Sortie nature Suivi de la migration

L’événement Sortie nature Suivi de la migration Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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