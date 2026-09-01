Informations pratiques

Haguenau

Sortie nocturne à la découverte des insectes

Route forestière de Grundel Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La nuit, un tout petit monde prend vie venez découvrir une partie du petit peuple nocturne de la forêt guidé par l’Association Action Défense Nature.

La nuit, un tout petit monde prend vie venez découvrir une partie du petit peuple nocturne de la forêt guidé par l’Association Action Défense Nature.

Sortie adaptée à tous

Nombre de participants limité à 15 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 25 septembre à 17h 0 .

Route forestière de Grundel Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

At night, a tiny world comes to life: come discover some of the forest’s nocturnal creatures, guided by the Association Action Défense Nature.

L’événement Sortie nocturne à la découverte des insectes Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau