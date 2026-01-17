Sortie nocturne C’est Coâ ça, les amphibiens du parc Clères

Sortie nocturne C’est Coâ ça, les amphibiens du parc

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Le soir au bord de la mare, il s’en passe des choses. Grenouilles, crapauds, tritons se mettent en quête de nourriture ou de compagnons. Venez les écouter et les observer avec l’aide d’un animateur. A partir de 7 ans, Se munir de vêtements et chaussures adaptés et d’une lampe torche. Réservation sur www.parcdecleres.fr .

32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08

