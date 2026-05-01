Sainte-Maure-de-Touraine

Sortie Patrimoine À la découverte des Abbayes du XIe siècle

77 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 33 – 33 – 35 EUR

33

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Sortie organisée par les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région.

Plongez au cœur de l’histoire locale lors d’une journée d’exception entre Noyers et Bois-Aubry et laissez-vous conter la vie intense de ces anciens foyers de rayonnement tourangeau.

Sortie organisée par les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région.

Plongez au cœur de l’histoire locale lors d’une journée d’exception entre Noyers et Bois-Aubry et laissez-vous conter la vie intense de ces anciens foyers de rayonnement tourangeau.

Programme de la journée matinée Abbaye de Noyers, visite guidée par Bernard Danquigny.

Après-midi Visite de l’Abbaye Royale à Luzé par son propriétaire Marc-Olivier Gribomont. 33 .

77 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région.

Dive into the heart of local history on an exceptional day out between Noyers and Bois-Aubry, and learn about the intense life of these former centers of Touraine influence.

L’événement Sortie Patrimoine À la découverte des Abbayes du XIe siècle Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme