Sortie Patrimoine À la découverte des Abbayes du XIe siècle Sainte-Maure-de-Touraine
Sortie Patrimoine À la découverte des Abbayes du XIe siècle Sainte-Maure-de-Touraine jeudi 21 mai 2026.
Sainte-Maure-de-Touraine
Sortie Patrimoine À la découverte des Abbayes du XIe siècle
77 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 33 – 33 – 35 EUR
33
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Sortie organisée par les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région.
Plongez au cœur de l’histoire locale lors d’une journée d’exception entre Noyers et Bois-Aubry et laissez-vous conter la vie intense de ces anciens foyers de rayonnement tourangeau.
Sortie organisée par les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région.
Plongez au cœur de l’histoire locale lors d’une journée d’exception entre Noyers et Bois-Aubry et laissez-vous conter la vie intense de ces anciens foyers de rayonnement tourangeau.
Programme de la journée matinée Abbaye de Noyers, visite guidée par Bernard Danquigny.
Après-midi Visite de l’Abbaye Royale à Luzé par son propriétaire Marc-Olivier Gribomont. 33 .
77 avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Organized by Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région.
Dive into the heart of local history on an exceptional day out between Noyers and Bois-Aubry, and learn about the intense life of these former centers of Touraine influence.
L’événement Sortie Patrimoine À la découverte des Abbayes du XIe siècle Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme