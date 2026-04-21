Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec

Ploubazlanec

Sortie patrimoine avec Horizons22

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Balade d’environ 5km sur les traces du passé de Ploubazlanec. La vie des pêcheurs d’Islande, le passage de célébrités historiques attirées par la singularité du site, mais aussi le patrimoine bâti (chapelle, manoirs,…). Aujourd’hui tournée vers la pêche côtière, le maraîchage et l’activité touristique venez découvrir la vie des ploubazlanecains. Voyagez sur plusieurs siècles ! .

Plage de Launay Lieu-dit Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51

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English :

L’événement Sortie patrimoine avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol