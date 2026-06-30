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Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Plage du Port Vieux Biarritz

mardi 7 juillet 2026 · Plage du Port Vieux · Biarritz

Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Plage du Port Vieux Biarritz

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage du Port Vieux
Adresse
Parvis Plage Port Vieux
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer

Plage du Port Vieux Parvis Plage Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite sur réservation par mail ouverte à tous à partir de 7 ans.
Venez à la rencontre des cétacés et oiseaux de littoral histoire et observations
Déambulation guidée entre patrimoine naturel et culturel, le long du littoral de Biarritz.   .

Plage du Port Vieux Parvis Plage Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   pedagogie@centredelamer.fr

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English : Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz

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