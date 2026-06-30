Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Plage du Port Vieux Biarritz
mardi 7 juillet 2026 · Plage du Port Vieux · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer
Plage du Port Vieux Parvis Plage Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite sur réservation par mail ouverte à tous à partir de 7 ans.
Venez à la rencontre des cétacés et oiseaux de littoral histoire et observations
Déambulation guidée entre patrimoine naturel et culturel, le long du littoral de Biarritz. .
Plage du Port Vieux Parvis Plage Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pedagogie@centredelamer.fr
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English : Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer
L’événement Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz
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