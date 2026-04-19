Sortie Pêche en mer Rue des Salines Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Sortie Pêche en mer

Rue des Salines Bassin des salines Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 08:00:00

fin : 2026-08-20 13:30:00

Date(s) :

2026-08-20

L’Amicale des Plaisanciers Pêcheurs de Pléneuf-Val-André vous propose des sorties pêche en mer au large avec les bateaux des propriétaires adhérents.

Au programme

– Briefing sur les consignes de sécurité à 8h

– Sortie des bateaux à partir de 9h

– Retour des bateaux à 12h

– Pesée des poissons

– Repas (facultatif)

L’événement peut être annulé par l’association en fonction des conditions météorologiques. Réservation obligatoire. .

Rue des Salines Bassin des salines Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 50 54 84

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English :

L’événement Sortie Pêche en mer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme