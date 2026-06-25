Morteau

Sortie pédestre- traces et indices des animaux

Gardot Morteau Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Partez en famille à la recherches des traces et indices laissés par des animaux de nos forêts et essayez de deviner qui est passé par là. Pour les enfants de 6à 15 ans. Sur réservation Office de Tourisme .

Gardot Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

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English : Sortie pédestre- traces et indices des animaux

L’événement Sortie pédestre- traces et indices des animaux Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER