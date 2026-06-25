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Sortie pédestre- traces et indices des animaux Morteau

Sortie pédestre- traces et indices des animaux Morteau lundi 27 juillet 2026.

Adresse
Gardot
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Morteau

Sortie pédestre- traces et indices des animaux

Gardot Morteau Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Partez en famille à la recherches des traces et indices laissés par des animaux de nos forêts et essayez de deviner qui est passé par là. Pour les enfants de 6à 15 ans. Sur réservation Office de Tourisme   .

Gardot Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Sortie pédestre- traces et indices des animaux

L’événement Sortie pédestre- traces et indices des animaux Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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