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Sortie nature découverte des plantes sauvages Morteau

Sortie nature découverte des plantes sauvages Morteau mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Gardot
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Sortie nature découverte des plantes sauvages

Gardot Morteau Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Partez à la découverte des plantes sauvages locales seul ou en famille. Pour tout public. Sur réservation obligatoire.   .

Gardot Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 

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English : Sortie nature découverte des plantes sauvages

L’événement Sortie nature découverte des plantes sauvages Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER