Morteau

Sortie nature découverte des plantes sauvages

Gardot Morteau Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Partez à la découverte des plantes sauvages locales seul ou en famille. Pour tout public. Sur réservation obligatoire. .

Gardot Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

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English : Sortie nature découverte des plantes sauvages

L’événement Sortie nature découverte des plantes sauvages Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER