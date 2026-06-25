Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes Morteau
Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes Morteau lundi 20 juillet 2026.
Morteau
Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes
Gardot Morteau Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
Partez à la découverte des insectes et autres bestioles de nos forêts. Pour les enfants de 6 à 15 ans. Sur réservation obligatoire. .
Gardot Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes
L’événement Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER