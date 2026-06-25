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Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes Morteau

Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes Morteau lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Gardot
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Morteau

Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes

Gardot Morteau Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10

Partez à la découverte des insectes et autres bestioles de nos forêts. Pour les enfants de 6 à 15 ans. Sur réservation obligatoire.   .

Gardot Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes

L’événement Sortie nature Attrapez les p’tites bêtes Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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