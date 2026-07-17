Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter, Lycée Edgar Faure, Morteau

Informations pratiques

Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter Vendredi 9 octobre, 17h00 Lycée Edgar Faure Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T17:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T17:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Le Lycée Edgar Faure et le Frac Franche-Comté vous invitent à une rencontre-restitution autour de la résidence menée par l’artiste photographe Sarah Ritter avec les étudiants du DNMADe Horlogerie. À cette occasion seront présentées les réalisations individuelles et collectives des élèves, ainsi que le travail et la démarche artistique de l’artiste.

Pour la quatrième année consécutive, le Frac et le Lycée Edgar Faure de Morteau s’associent dans le cadre du label Excellence Métiers d’Art, obtenu par l’établissement pour ses formations en joaillerie et horlogerie.

Pendant plusieurs mois, Sarah Ritter a accompagné les étudiants dans une découverte sensible et pratique de la photographie à travers la technique du photogramme : un procédé qui consiste à placer des objets sur un papier photosensible avant de l’exposer à la lumière, afin de créer des images uniques, sans négatif.

Lycée Edgar Faure 25500 Morteau Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381676880 https://www.lycee-morteau.org/ Le Lycée Edgar Faure accueille près de 1300 élèves dans les filières générales, technologiques (STI2D et STL), et professionnelles en horlogerie, joaillerie, sertissage… Devant l’entrée du bâtiment, vous trouverez plusieurs stationnements gratuits.

Le Lycée Edgar Faure et le Frac Franche-Comté vous invitent à une rencontre-restitution autour de la résidence menée par l’artiste photographe Sarah Ritter avec les étudiants du DNMADE Horlogerie. À …

Réalisations des élèves du DNMADe Horlogerie. Photo : Bastien Duval