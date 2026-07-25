AGENDA · Morteau
Concert de l’Ensemble Galitzine Escale Morteau
mercredi 12 août 2026 · Escale · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Concert de l’Ensemble Galitzine
Escale 2 Rue du Stade Morteau Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Concert de musique de chambre. Mel Bonis-Gaubert-Debussy-Borodine .
Escale 2 Rue du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble-galitzine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’Ensemble Galitzine
L’événement Concert de l’Ensemble Galitzine Morteau a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
- Sortie Tir à l’Arc Espace Morteau Morteau 30 juillet 2026
- Sortie biathlon Espace Morteau Morteau 4 août 2026
- Sortie trottinette vtt Espace Morteau Morteau 5 août 2026
- Sortie Escalade Espace Morteau Morteau 10 août 2026
- Restitution de résidence Excellence Métiers d’Art menée par l’artiste Sarah Ritter, Lycée Edgar Faure, Morteau 9 octobre 2026