Concert de l’Ensemble Galitzine Escale Morteau

Informations pratiques

Morteau

Concert de l’Ensemble Galitzine

Escale 2 Rue du Stade Morteau Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Concert de musique de chambre. Mel Bonis-Gaubert-Debussy-Borodine .

Escale 2 Rue du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble-galitzine@gmail.com

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English : Concert de l’Ensemble Galitzine

L’événement Concert de l’Ensemble Galitzine Morteau a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER