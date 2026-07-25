UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morteau

Concert de l’Ensemble Galitzine Escale Morteau

mercredi 12 août 2026 · Escale · Morteau

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Escale
Adresse
2 Rue du Stade
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif

Morteau

Concert de l’Ensemble Galitzine

Escale 2 Rue du Stade Morteau Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Concert de musique de chambre. Mel Bonis-Gaubert-Debussy-Borodine   .

Escale 2 Rue du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ensemble-galitzine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Ensemble Galitzine

L’événement Concert de l’Ensemble Galitzine Morteau a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Morteau (Doubs)