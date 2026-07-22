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AGENDA · Morteau

Sortie Escalade Espace Morteau Morteau

lundi 10 août 2026 · Espace Morteau · Morteau

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Morteau
Adresse
10 Chemin du Breuille
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Sortie Escalade

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-10 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-31

Espace Morteau propose aux jeunes de 9 à 17 ans des sorties sportives durant l’été. Au programme Escalade ! Inscription obligatoire.   .

Espace Morteau 10 Chemin du Breuille Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 48 72  contact@espacemorteau.com

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English : Sortie Escalade

L’événement Sortie Escalade Morteau a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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